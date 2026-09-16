Görgün ve Dalkıran, MURAD AESA Radarlı HÜRJET ile test uçuşu yaptı

Görgün ve Dalkıran, MURAD AESA Radarlı HÜRJET ile test uçuşu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi. Test uçuşu, HÜRJET'in radar entegrasyonu sürecinde önemli bir adım olarak kaydedildi.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, HÜRKUŞ-ll uçuşunun ardından MURAD AESA Radarı ile donatılan jet eğitim uçağı HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?