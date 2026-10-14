Görme engelli Nezihe Dalahmetoğlu, görme engelli çocuklara 200 amigurumi ördü - Son Dakika
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Görme engelli Nezihe Dalahmetoğlu, görme engelli çocuklara 200 amigurumi ördü

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Görme engelli Nezihe Dalahmetoğlu, görme engelli çocuklara 200 amigurumi ördü
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Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsünde memur olarak çalışan görme engelli Nezihe Dalahmetoğlu, görme engelli çocuklar için amigurumi oyuncaklar örüyor. Birkaç ayda ördüğü yaklaşık 200 oyuncak, Enstitü aracılığıyla görme engelli çocukların bulunduğu eğitim kurumlarına hediye edilecek.

ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsünde çalışan 52 yaşındaki görme engelli Nezihe Dalahmetoğlu, boş zamanlarında görme engelli çocuklar için amigurumi (örgü bebek) oyuncaklar örüyor.

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 17 yaşında tamamen görme engelli olan Dalahmetoğlu, kendini geliştirmekten hiç vazgeçmedi.

Atatürk Üniversitesi Adalet Ön Lisans Programını tamamlayan Dalahmetoğlu, ardından Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

Bu yıl da Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde tezli yüksek lisansa kabul edilen Dalahmetoğlu, eğitim hayatının yanı sıra Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsünde memur olarak görev yapıyor.

Dalahmetoğlu'nun ördüğü amigurumi oyuncaklar, Enstitü aracılığıyla görme engelli çocukların olduğu eğitim kurumlarına hediye edilecek.

Nezihe Dalahmetoğlu, AA muhabirine, 17 yaşına kadar az gören olarak yaşadığını söyledi.

Liseyi açıktan bitirdiğini ifade eden Dalahmetoğlu, "Liseyi birinci olarak bitirdim. Ardından EKPSS'ye girdim. Bir yandan da açıköğretimden adalet ön lisans bölümünü kazandım. Aldığım KPSS puanıyla 2016 yılında Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne personel olarak atandım. Bir öğretmen arkadaşın desteğiyle bağımsız hareket dersleri aldım." dedi.

Eski okuluna yeniden döndü

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliğini 2000 yılında kazandığını ancak şartlar nedeniyle devam edemediğini anlatan Dalahmetoğlu, "2018 yılında af çıkınca tekrar bu bölüme başvuru yaptım ve 2019 yılında kabul edildi. Ankara'da çalışmaya başladım hem de okula devam ettim. 2023 yılında üniversiteyi bitirdim Kastamonu'ya geri döndüm. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsünde danışmada personel olarak çalışıyorum." diye konuştu.

Küçük yaştan beri örgü ördüğünü dile getiren Dalahmetoğlu, şöyle devam etti:

"Beş yaşından beri örüyordum ama görme engelli olduktan sonra bir ara bıraktım, 1992 yılında tekrar örmeye başladım. Tamamen görme engelli olduktan sonra bu alanda kendimi geliştirdim. Örgü bildiğim için Enstitüde de zaman zaman atölyede çalışmaya başladım. Şimdi de oyuncaklar örüyorum. Görme engelli çocuklar için oyuncak bebekler örüyorum. Genelde kendim ve çevremdekilere hediye olarak örüyordum. Çocuklar için örmeye birkaç ay önce başladım. Yaklaşık 200 oyuncak oldu. Ördüğüm oyuncakları Türkiye'nin farklı yerlerindeki görme engellilerin bulunduğu okullara göndereceğim."

"Çocuklar için bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorum"

İnsanların önce kendisine karşı ön yargılı yaklaştığını belirten Dalahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Sizinle birlikte yaşayıp yapabildiğinizi gördüklerinde size destek olabiliyorlar. Belki ufak tefek kazalar oluyor. Belki zorluklar oluyor hayatımızda ama severek eğlenceli bir şeyler üretmenin telaşında çalışmanın bir işe yaramanın zevkine vararak işe geliyorum. Çocuklar için bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yarın bir gün çocuklar onları oynadıklarında kim bilir ne hayaller kuracaklar neyi öğrenecekler. Benim nasıl olduğunu merak ederek ördüğüm o hayvanı, o oyuncağı çocuklar da merak ederek inceleyip öğrenecek."

Kaynak: AA
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