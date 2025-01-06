Görme Engelli Satıcıdan Sahipsiz Hayvanlara Destek

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Karabük'te görme engelli seyyar satıcının sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hürriyet Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan görme engelli kişi, sokaktaki köpeklere mama bıraktı.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, görme engelli kişinin caddeye mama bırakması ve köpeklerin mamaları yemesi yer alıyor.