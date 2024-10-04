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Görme Engelliler için Eğlenceli Uygulama

Görme Engelliler için Eğlenceli Uygulama

Selçuk Üniversitesi öğrencisi Kırca, görme engelliler için göz egzersizi uygulamasıyla 3'üncü oldu.

04.10.2024 12:47
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Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Hakan Kırca, düşük görme engelli bireylerin göz egzersizlerini eğlenceli hale getirmek için geliştirdiği mobil uygulamasıyla TEKNOFEST'te üçüncülük elde etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'te Türkiye'nin farklı illerinden gelen üniversite öğrencileri de geliştirdikleri projeleri sergiliyor.

Görme kaybı yaşayan bireyler için geliştirilen ve TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmalarında Sağlık Kategorisinde 3'ncülük elde eden "MiracleCircle" isimli mobil uygulama da sergilenen projeler arasında yer alıyor.

Üniversite öğrencisi Kırca tarafından geliştirilen uygulama, görme kaybı olanların yapmaları gereken göz egzersizlerini sıkıcı olmaktan çıkarıp keyifli hale getiriyor.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Hakan Kırca, AA muhabirine, uygulamanın şu an az görme engelline sahip 10-15 yaşındakilere yönelik olduğunu belirtti.

Uygulamayı kullanırken çocukların hem oyun oynamalarını hem de motor nöronlarının uyarılmasıyla göz egzersizlerini yapmalarını sağlamaya çalıştığını anlatan Kırca, "Bu kitlenin istikrarını sağlamak için uygulamanın keyifli olması gerekiyor. Bu sebeple oyuna yeni eklentiler, özellikler getirerek daha keyifli hale getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kırca, uygulamayı geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Uygulamayla ilgili bilgi veren Kırca, şöyle konuştu:

"Projemiz az gören bireylerin, oyun oynarken motor nöronlarını uyararak göz egzersizlerini yapmasını sağlıyor. Uygulamamızda el göz koordinasyonlarını geliştirecek nesne takip mekaniği var. Aynı zamanda da gerekli doğru renk seçimleri, uzmanlardan alınan görüşler veya kullanıcılardan alınan geri bildirimler sayesinde doğru renkleri ve boyutları, oyunlardaki objelerde kullanmaya çalıştık. Bu sayede de onların nöronlarını en iyi şekilde uyarmaya çalıştık."

Kırca, mobil uygulamayı kullanan görme engelli bireylerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Projenin danışmanı Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sema Servi de mobil uygulamayı aslında üniversitede görev yapan iş arkadaşlarının görme engelli oğlunun ihtiyaç duyduğu göz egzersizliğini gidermek için yaptıklarını söyledi.

Öğrencisi tarafından geliştirilen projenin dereceye girmesinden mutluluk duyduğunu anlatan Servi, şunları kaydetti:

"Görme kaybı olan bireylerin normal şartlarda video izleyerek yapması gereken göz egzersizlerini sürdürülebilir kılmak adına bunu oyuna dönüştürdük. Bunun için uzman görüşlerinden faydalanarak gerekli renk seçimleri, hız oranı dağılımlarına göre bir oyun kurguladık. Projemizle sağlık kategorisinde derece aldık. Mutluyuz, gururluyuz."

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Teknoloji, Teknofest, Eğitim, Sağlık, Güncel, Mobil, Kırca, Son Dakika

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