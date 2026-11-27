Göynük'te domuz avında iddiaya göre kazara vurulan kişi öldü, 5 arkadaşı gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göynük'te gece saatlerinde domuz avına çıkan Ömer Güleç, arkadaşlarından birinin ateşlediği tüfekle kazara vurulduğu iddiasıyla yaşamını yitirdi. Güleç'in 5 arkadaşı gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde domuz avında kazara vurulduğu öne sürülen Ömer Güleç (35), hayatını kaybetti. Olayla ilgili Güleç'in yanındaki 5 arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Gürpınar köyü Fakılar Mahallesi'nde meydana geldi. 5 arkadaşıyla birlikte domuz avına çıkan Ömer Güleç, iddiaya göre arkadaşlarından birinin ateşlediği tüfekle kazara vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ömer Güleç'in 5 arkadaşı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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