Gözaltı Merkezinde Kül Çarşambası Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltı Merkezinde Kül Çarşambası Kutlaması

18.02.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Katolik din görevlileri, göçmenlere Kül Çarşambası'nda dini hizmet verecek.

ABD'de federal mahkeme kararı doğrultusunda, Katolik din görevlileri gözaltı merkezinde tutulan göçmenlere kutsal gün olarak sayılan "Kül Çarşambası" (Ash Wednesday) vesilesiyle dini hizmet verecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, aylardır Illinois eyaletindeki tesise girişleri engellenen rahipler, Hristiyanlıkta oruç döneminin başlangıcını simgeleyen gün kapsamında göçmenlere komünyon ve kül dağıtma ritüellerini gerçekleştirecek.

Katolik din görevlileri, gelecek dönemde de gözaltı merkezinde tutulanlara düzenli olarak komünyon verecek.

ABD Bölge Yargıcı Robert Gettleman, Kasım 2025'te açılan davaya ilişkin 12 Şubat'ta verdiği kararda, dini görevlilerin göçmenlere yönelik manevi rehberlik faaliyetlerinin hükümet üzerinde "aşırı yük" oluşturmayacağına hükmetmiş, makul bildirim yapılması şartıyla ziyaretlerin engellenemeyeceğini ve sürdürülmesi gerektiğini belirtmişti.

Dava dosyasında, yaklaşık 10 yıldır her cuma günü tesisi ziyaret eden Katolik rahibe ve rahiplerin girişlerinin, Eylül 2025'ten itibaren kısıtlanmaya başlandığı bilgisi yer almıştı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) yetkilileri bu kısıtlamaya gerekçe olarak "güvenlik ve emniyet kaygılarını" ve tesisin göçmenlerin kısa süreli tutulduğu "geçici nitelikte" bir merkez olmasını göstermişti.

"Kül Çarşambası" (Ash Wednesday), birçok Batı Hristiyan mezhebinde kutsal bir dua ve oruç günü olarak kutlanıyor."

Hristiyanlar, bu kutlamanın yapıldığı gün, "insanların ölümlülüğünün ve Hz. İsa'ya duyulan sevginin bir sembolü olarak" alınlarına külden haç çiziyor.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltı Merkezinde Kül Çarşambası Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
Kayseri’de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı Kayseri'de büyü yaptığı iddia edilen 2 çocuk yakalandı
Cambiaso, Galatasaray’a karşı rövanş maçında yok Cambiaso, Galatasaray'a karşı rövanş maçında yok
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu
Okan Buruk çılgına döndü Galatasaray’dan kırmızı kart itirazı Okan Buruk çılgına döndü! Galatasaray'dan kırmızı kart itirazı

17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 18:25:01. #7.11#
SON DAKİKA: Gözaltı Merkezinde Kül Çarşambası Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.