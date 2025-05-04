Gözaltındaki Kadın İntihar Etti

KONYA'da 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan gözaltına alınıp, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edilen Kenya uyruklu G.W.N. adlı kadın, odasında yaşamına son verdi.

Selçuklu ilçesinde dün G.W.N. adli kadın, polis ekipleri tarafından karıştığı 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçlarından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edilen G.W.N., odasında yaşamına son verdi.

Konuya ilişkin Konya Valiliği 'X' hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Selçuklu ilçemizde 03.05.2025 günü meydana gelen Kasten yaralama - Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından, şüpheli sıfatıyla hakkında işlem tesis edilen Kenya uyruklu G.W.N isimli kadın şahıs, 04.05.2025 günü 11.05 sıralarında Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezimize teslim edilmiştir. Şahıs işlemleri tamamlandıktan sonra saat 11.40 sıralarında yerleştirildiği odada intihara teşebbüs etmiş ve sağlık personelimizin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.