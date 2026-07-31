Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

Gözaltındaki Sinem Dedetaş\'la ilgili yeni gelişme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAPI RUHSATI SÜRECİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personelin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve bazı şüpheli ifadeleri üzerine Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

YETKİSİZ KİŞİLERİN RUHSAT SÜRECİNİ YÖNETTİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, belediye iştiraki Kent AŞ çalışanlarının herhangi bir resmi yetkileri bulunmamasına rağmen kriptolu kapalı devre e-posta sistemi üzerinden oluşturulan iletişim ağı ve ada-parsel bazlı Excel tabloları aracılığıyla belediye personeline talimat verdiği, yapı ruhsatı süreçlerini fiilen koordine ettiği öne sürüldü.

361 MİLYON LİRALIK USULSÜZ KAZANÇ İDDİASI

MASAK incelemelerinde, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli danışmanlık hizmeti sözleşmeleri düzenlendiği, bu sözleşmeler üzerinden yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden toplam 361 milyon 392 bin 264 liranın gayriresmi şekilde tahsil edildiği iddia edildi.

ELDEN DOLARLA RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yüksek hacimli inşaat projelerinde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M. ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden elden dolar cinsinden rüşvet alındı. Rüşvet karşılığında mevzuata aykırı şekilde iskan ruhsatı verildiği, paraların belediye binasında danışman U.M.'ye parça parça teslim edildiği HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği öne sürüldü.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişiyle birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Üsküdar Belediyesi, Sinem Dedetaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    BİDE BUNLARA ÜLKEYİ EMANET ETMEYE ÇALIŞAN HEYKELİSTLER VAR ÜLKE İKİ GÜNDE TEXSASA DÖNER 2 2 Yanıtla
    Orhan Demiral Orhan Demiral:
    Sen ne güzel hemen çözmüşsün işi.Afferin sana 1 2
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Mültecilikten NBA’ye uzanan örnek hayat Mültecilikten NBA'ye uzanan örnek hayat
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu

12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 12:20:35. #7.13#
SON DAKİKA: Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.