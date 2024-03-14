Göztepe-Altay maçında çıkan olaylara ilişkin davada mütala açıklandı

Futbolda, 2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe ile Altay 1. Lig maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.E. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, tribünden atılan fişek sonucu yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın olaydan 1 yıl sonra alınan sağlık raporunda yer alan bilgilere göre, yüzündeki izin "sabit iz" niteliğinde olduğu, sol kolunun üst kısmında engellilik oranının yüzde 13 olarak hesaplandığı, çiğneme fonksiyonlarında da kayıp bulunduğunu kaydetti.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık F.E'nin "silahla kasten yaralama", "spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
İddia makamı, 5 sanığın "spor alanlarına yasak madde sokulması", 1 sanığın "spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme", 8 sanığın da "müsabaka düzeninin bozulması" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi, 9 sanığın da beraati talep edildi. Cumhuriyet savcısı, ayrıca 15 sanığın güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması yönünde görüş bildirdi.
Tutuklu sanık F.E. kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Vicdanen rahat değilim." dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Davanın geçmişi
Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'deki müsabakanın 20. dakikasında, Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden F.E, Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve Mehmet Çakır yaralanmıştı. Olay nedeniyle müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından, Göztepe taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.
Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.
Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Mehmet Nihat A. hakkında yürütülen soruşturma sonunda, sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.
Tribüne atılan fişek bir kişinin yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmış, daha sonra 18'i adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 sanık için hazırlanan iddianamede, sanık F.E'nin, işaret fişeğinin binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip ateşleyerek "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından hapsi istenmişti.
Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti. 18 yaşından küçük bir sanığın da dosyasının birleştirilmesiyle sanık sayısı 24'e çıkmıştı.
Son Dakika › Güncel › Göztepe-Altay maçında çıkan olaylara ilişkin davada mütala açıklandı - Son Dakika
Şavşat Belediyesine ait iş makinesinin freni boşalınca, halk pazarına girdi ve tezgahlara zarar verdi. Pazar esnafı tarafından fark edilen durumda, vatandaşlar uyarılarak tehlikeden uzaklaştırıldı. İş makinesi, pazar tezgahlarını devirip bazı araçlara çarparak durabildi. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te bulunan Kuzeyşehir Alev Alatlı Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Tekin, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Alev Alatlı'nın Türkiye için önemli bir münevver olduğunu ve eserlerinin Türk toplumuna değer kattığını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitimin önemine vurgu yaparak, yeni Alev Alatlı'ların yetişmesi için iyi bir eğitim gerektiğini ifade etti. Alev Alatlı'nın kızı Funda Aktan da annesinin Türkiye sevdasını anlatacağını ve merkezin isminin yaşatılmasına teşekkür etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm sağlık çalışanlarının ve ailelerinin, bugün İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerden yüzde 20 indirim ile yararlanabileceğini duyurdu.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Acıbadem Hastanesi, Gürlife Hastanesi, Özel Ümit Hastanesi ve TGS Anadolu Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı.
Adıyaman merkezdeki 2 katlı yapı, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Yapının kırılan kolanları ve çöken duvarları, hem vatandaşları hem de çevredeki esnafları tedirgin ediyor. Vatandaşlar ve esnaflar, yapının biran önce yıktırılmasını istiyor.
Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrasında ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, Zafer Mahallesi İtfaiye Kavşağında bulunan bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım sırasında yan kısımda bulunan prefabrik bir lokanta büyük hasar aldı. Şans eseri kimse yaralanmadı. Yıkım çalışmaları devam ederken, sağlam olan işyerinde oluşan hasar nedeniyle inceleme başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Tokat'ta Dünya Pi Günü'nü farklı etkinlikle kutlayan Doğal Matematik Merkezi'ndeki öğrenciler, oyunlar oynayarak pi sayısını öğrendi. Öğrenciler, daire çizerek pi sayısını hesapladı, sembolize eden şekilleri çizdi ve koreografi yaparak dronlarla havadan görüntülendi. Etkinlikle matematik bilinci oluşturulması ve öğrencilerin hayal gücü ve işbirliği yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?