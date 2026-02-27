Sutopunda Avrupa Heyecanı İzmir'de: Hedef Üçüncü Kez Şampiyonluk

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde iki kez Avrupa şampiyonu olan Sutopu Kadın Takımı'nın, Göztepe adıyla mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası (European Aquatics Challenger Cup Women) İzmir Etabı 5-8 Mart tarihlerinde yapılacak. Başarılı sporcular, şampiyonada üçüncü kez zirve hedefliyor.

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın (European Aquatics Challenger Cup Women) İzmir Etabı, 5- 8 Mart 2026 tarihlerinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek. Son iki yılda iki kez Avrupa Kupası'nı kente kazandırarak önemli bir başarıya imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bu kez Göztepe Spor Kulübü forması ile Avrupa'nın zirvesi için havuza inecek. . Başarılı ekip, şimdi yeni bir Avrupa heyecanına ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. 5-8 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek

İşte fikstür

B Grubu'nda mücadele edecek İzmir temsilcisinin rakipleri; Sirens ASC (Malta), VK Jadran Split (Hırvatistan), London Otter (İngiltere), Dalton Koleji Spor Kulübü (Türkiye) ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye) oldu. Göztepe Spor Kulübü, 5 Mart Perşembe Günü saat 20.30'da Sirens ASC ile 6 Mart Cuma saat 20.30'da London Otter ile 7 Mart Cumartesi saat 11.15'te Dalton Koleji Spor Kulübü ile aynı gün saat 19.00'da VK Jadran Split ile 8 Mart Pazar Günü de saat 13.00'te Nevşehir Belediyespor Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Halka açık ve ücretsiz

Avrupa'nın en prestijli su topu organizasyonları arasında yer alan turnuva, tüm İzmirlilere açık. Müsabakaları yerinde izlemek ve tribünden destek vermek isteyen sporseverler, organizasyonu herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.