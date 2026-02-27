Sutopunda Avrupa Heyecanı İzmir'de: Hedef Üçüncü Kez Şampiyonluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sutopunda Avrupa Heyecanı İzmir'de: Hedef Üçüncü Kez Şampiyonluk

27.02.2026 10:34  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki Göztepe, 5-8 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nda, güçlü rakiplerle mücadele edecek. Turnuvanın halka açık ve ücretsiz olduğu belirtiliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde iki kez Avrupa şampiyonu olan Sutopu Kadın Takımı'nın, Göztepe adıyla mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası (European Aquatics Challenger Cup Women) İzmir Etabı 5-8 Mart tarihlerinde yapılacak. Başarılı sporcular, şampiyonada üçüncü kez zirve hedefliyor.

Avrupa Kadınlar Sutopu Challenger Kupası'nın (European Aquatics Challenger Cup Women) İzmir Etabı, 5- 8 Mart 2026 tarihlerinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşecek. Son iki yılda iki kez Avrupa Kupası'nı kente kazandırarak önemli bir başarıya imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bu kez Göztepe Spor Kulübü forması ile Avrupa'nın zirvesi için havuza inecek. . Başarılı ekip, şimdi yeni bir Avrupa heyecanına ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. 5-8 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleşecek

İşte fikstür

B Grubu'nda mücadele edecek İzmir temsilcisinin rakipleri; Sirens ASC (Malta), VK Jadran Split (Hırvatistan), London Otter (İngiltere), Dalton Koleji Spor Kulübü (Türkiye) ve Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye) oldu. Göztepe Spor Kulübü, 5 Mart Perşembe Günü saat 20.30'da Sirens ASC ile 6 Mart Cuma saat 20.30'da London Otter ile 7 Mart Cumartesi saat 11.15'te Dalton Koleji Spor Kulübü ile aynı gün saat 19.00'da VK Jadran Split ile 8 Mart Pazar Günü de saat 13.00'te Nevşehir Belediyespor Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Halka açık ve ücretsiz

Avrupa'nın en prestijli su topu organizasyonları arasında yer alan turnuva, tüm İzmirlilere açık. Müsabakaları yerinde izlemek ve tribünden destek vermek isteyen sporseverler, organizasyonu herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sutopunda Avrupa Heyecanı İzmir'de: Hedef Üçüncü Kez Şampiyonluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:27
Fener maçında satılan sosisliye bakın
Fener maçında satılan sosisliye bakın
10:24
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
09:52
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı İşte her şeyi başlatan görüntü
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:00:44. #7.13#
SON DAKİKA: Sutopunda Avrupa Heyecanı İzmir'de: Hedef Üçüncü Kez Şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.