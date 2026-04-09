Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İlk Yarıda Fazla Saygı Gösterdik, Avrupa Hedefinden Vazgeçmiyoruz
Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İlk Yarıda Fazla Saygı Gösterdik, Avrupa Hedefinden Vazgeçmiyoruz

09.04.2026 02:30
Göztepe, Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Takımın teknik direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrasındaki basın toplantısında ilk yarıda fazla saygı gösterdiklerini, ikinci yarıda ise daha iyi oynadıklarını belirtti. Avrupa hedeflerinin peşinden koşmaya devam edeceklerini vurguladı.

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe, sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Maçı iki farklı yarıda değerlendirmek gerektiğini belirten Stoilov, 'İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir baskı altında maça başladık ve istediklerimizi maalesef oyunun bu kısmında sahaya yansıtamadık. İkinci yarının başlamasıyla beraber benim adıma maçın ikinci kısmı başladı. Burada istediğimiz futbolu sahaya yansıtmaya başladık. Daha agresif ve daha tempolu oynadık. Oyunun bu bölümünde çok fazla pozisyon bulduk ve gol attık' diye konuştu.

Yenilen duran top golünden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Stoilov, 'Golün ardından yakaladığımız önemli pozisyonlar oldu ancak maalesef bunları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda bu fırsatları gole çevirmemiz gerekiyor. Bunun dışında takımın duran toptan gol yemesinden ötürü kesinlikle mutlu değilim. Bizim kalitemizde bir takım için bu kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız çünkü bizim bir hayalimiz var' ifadelerini kullandı. Avrupa hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Teknik Direktör Stoilov, 'Hayalimiz olan Avrupa hedefini sonuna kadar kovalamak için mücadelemize devam edeceğiz. Sonunda hep beraber neler olacağını göreceğiz. Maçlarımızda çok fazla fırsat yakalıyoruz fakat maalesef bunları değerlendiremiyoruz' şeklinde konuştu.

Bitiricilik konusunda oyunculara öz güven aşılamaları gerektiğine dikkat çeken Stoilov, 'Bunun için şu anda yapabileceğimiz tek şey, oyuncularımıza daha fazla öz güven aşılamak; onların hem pozisyon üretme hem de bunları gole çevirme konusunda daha özgüvenli olmalarını sağlamak. Benim bildiğim tek yol şu an için çalışmak. Bir transfer döneminin içerisinde değiliz. Eğer öyle olsaydı, farklı çözümlerden bahsedebilirdik. Ancak şu anda tek yapmamız gereken çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmek' dedi. Ligdeki konumlarının Avrupa hedefi için iyi bir seviyede olduğunu belirten Stoilov, 'Mevcut kadromuzla iyi oyunculara sahibiz. Onlarla beraber sonuna kadar hedefimize varmak için her şeyi yapacağız. Aslına bakarsanız, şu anda Avrupa'ya gitmek adına ligde iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ligi beşinci bitiren takımın da Avrupa'ya gideceğine inanıyorum. Bizim sadece, bugün maçın ikinci yarısındaki oyunumuzu sürdürmemiz ve bunu bütün maçlara yaymamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Basın Toplantısı, Galatasaray, Futbol, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
