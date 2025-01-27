Grand Kartal Otel Yangını Sonrası Sprinkler Sistemi Maliyeti 2 Milyon Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Grand Kartal Otel Yangını Sonrası Sprinkler Sistemi Maliyeti 2 Milyon Lira

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası, otelin yangın söndürme sisteminin eksikliği ve maliyetleri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, otelde yok olan sprinkler sisteminin 2 milyon lira civarında maliyeti olduğunu belirtti.

27.01.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) GRAND KARTAL OTEL İÇİN YAĞMURLAMA SİSTEMİ MALİYETİ 2 MİLYON LİRA CİVARINDA

BOLU'da, otel yangını sonrası yangın söndürme tüpü taleplerine yetişemediklerini belirten yangın söndürme sistemleri firmasının yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, "Otelde sprinkler sistemi var olsaydı, böyle bir acı yaşamazdık. Grand Kartal Otel için sistemin kabaca maliyeti 2 milyon civarında çıkar" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı otelde ikaz sistemlerinin çalışmadığı ve sprinkler (yağmurlama) söndürme sisteminin bulunmadığı ortaya çıktı. Bolu'da yangın söndürme sistemleri projelendiren firmanın yönetim kurulu başkanı Nizameddin Tav, sprinkler sistemi hakkında bilgi verdi.

'TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'

Otel yangınının ardından iş yoğunluklarının arttığını ve söndürme sistemi taleplerine yetişemediklerini de belirten Nizameddin Tav, "Yüzde 70, yüzde 80 civarında işlerimiz arttı. Yani taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Çoğunlukla yangın söndürme cihazları, yangın tüpü diye halk arasında bilinen yangın söndürme cihazlarımızın talebi arttı. Onun dışında otomatik sistemler, davlumbaz sistemleri ve bu maalesef otelde bulunmayan sprinkler (yağmurlama) sistemleri gibi sistemler projelendirilmesi baya arttı" diye konuştu.

'1 AY GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDEBİLİRİZ'

Tav, Grand Kartal Otel büyüklüğündeki bir yapı için sprinkler sistemi maliyetini açıklayarak, "Binanın yaşının hiçbir önemi yok. Sıfır binadan 50 yıllık binaya, hepsine bunları uygulayabiliyoruz. Otelde sprinkler sistemi var olsaydı böyle bir acı yaşamazdık. Grand Kartal Otel için sistemin kabaca maliyeti 2 milyon civarında çıkar. Bunu 1 ay gibi bir süre içerisinde teslim edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grand Kartal Otel Yangını Sonrası Sprinkler Sistemi Maliyeti 2 Milyon Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yer: İstanbul Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Grand Kartal Otel Yangını Sonrası Sprinkler Sistemi Maliyeti 2 Milyon Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.