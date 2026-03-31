Grand Pera'da Nisan Ayı Konserleri

Grand Pera'nın tarihi Emek Sahnesi, nisan ayına seçkin müzisyenlere ve özel konserlere ev sahipliği yapacak.

Viyola ve piyanonun güçlü birlikteliğini sahneye taşıyacak "Bir Viyola Rüyası" konseri 3 Nisan'da gerçekleşecek. Viyola sanatçısı Barış Kerem Bahar ve piyanist Senka Simonovic, tamamı Türk bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir repertuvara konserde yer verecek.

"Candlelight" konser serisi kapsamında 4 Nisan'da saat 18.00'de "Ed Sheeran x Coldplay", saat 20.30'da ise "Hans Zimmer Seçkisi" müzikseverlerin beğenisine sunulacak."

Yazar Ahmet Ümit ile besteci ve piyanist Evrim Demirel, 18 Nisan'da "Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi" etkinliğinde aynı sahneyi paylaşacak. Söz ve müziğin iç içe geçtiği bu güçlü sahne anlatısında, mitolojik tanrılardan Zeus'un hikayesi çağdaş müzikle yeniden hayat bulacak.

Viyola sanatçıları Beste Tıknaz Modiri ve Barış Kerem Bahar uzun yıllara dayanan duo çalışmalarını 26 Nisan'da gerçekleşecek "Pera'da İki Viyolacı-Atilla Tıknaz'ın Anısına" konserinde müzikseverlerle buluşturacak. Konserde Melisa Uzunarslan, Recep Gül, Evrim Demirel, Gizem Alever ve Tayfun Demirbaş gibi çağdaş Türk bestecilerin ikili için bestelediği eserlerin yanı sıra Atilla Tıknaz'ın düzenlemeleri de yorumlanacak. İkiliye piyanoda Gülnare Shekinskaya eşlik edecek.

Flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ve piyanist Gökhan Aybulus, 28 Nisan'da gerçekleşecek "Kontrastlar Arasında" konserinde Beethoven, Prokofiev ve Liebermann'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla müzikseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Vincent Lucas, 30 Nisan'da "Elegance Parisienne-Paris Zarafeti" konserinde, Fransız müziğinin renkli repertuvarını sahneye taşıyacak. Konserde besteci ve flüt sanatçısı Halit Turgay'ın "Surreal Carnival of Parody" adlı eserinin de dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.