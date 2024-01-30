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Greenpeace, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti - Son Dakika
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Greenpeace, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Federal Mecliste başlayacak bütçe görüşmeleri öncesi Greenpeace üyeleri, Spree Nehri'ne girerek iklim için daha fazla ödenek talep etti. Greenpeace Almanya Direktörü, hükümetin iklim ödeneğini geciktirmesi durumunda iklimin korunmasına yönelik sosyal desteğin tehlikeye atılacağını belirtti.

Greenpeace, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti
30.01.2024 - 13:07,
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Çevreci örgüt Greenpeace, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti.

Federal Mecliste bugün başlayacak bütçe görüşmeleri öncesi Meclis önünden geçen Spree Nehri'nin soğuk sularına giren Greenpeace üyeleri, "İklime daha fazla para ayırın" pankartı açtı.

"Sosyal soğuğa karşı buz banyosu-İklim için ödenek" sloganıyla eylem yapan yaklaşık 50 çevreci, iklimin korunması için bütçeden daha fazla ödenek ayrılmasını talep etti.

Greenpeace Almanya Direktörü Martin Kaiser, hükümetin iklim ödeneğini geciktirmesi durumunda iklimin korunmasına yönelik sosyal desteğin tehlikeye atılacağını belirtti.

Alman parlamentosunda 2024 yılı bütçe görüşmeleri cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: AA
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