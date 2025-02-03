Grönland Buz Tabakası'ndaki Çatlaklar Hızla Büyüyor - Son Dakika
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Grönland Buz Tabakası'ndaki Çatlaklar Hızla Büyüyor

Durham Üniversitesi araştırması, Grönland Buz Tabakası'ndaki çatlakların iklim değişikliği nedeniyle hızla derinleştiğini ortaya koydu.

03.02.2025 21:48
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İngiltere'deki Durham Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Grönland Buz Tabakası'ndaki çatlakların iklim değişikliği nedeniyle daha hızlı büyüdüğünü ortaya koydu.

Durham Üniversitesinin yayımladığı raporda, 2016-2021 yıllarındaki buz tabakasının hızla akan kenarlarındaki çatlakların boyut ve derinlik olarak önemli ölçüde arttığı kaydedildi.

Raporda, araştırmacıların, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri kullanarak 8 binden fazla 3 boyutlu yüzey haritasını incelediği ve bu artışların daha önce tespit edilenden çok daha hızlı gerçekleştiği aktarıldı.

Çatlaklar daha büyük ve derin hale geliyor

Raporda, sıcak hava ve deniz sıcaklıkları nedeniyle buzun daha hızlı aktığı bölgelerde çatlakların hem daha büyük hem de daha derin hale geldiği ifade edildi. Buz tabakasının denizle buluştuğu bazı bölgelerde çatlaklarda yüzde 25'lik artış olduğu, ancak bu artışın Sermeq Kujalleq buzulundaki geçici yavaşlama nedeniyle dengelendiği belirtildi.

Araştırmaya göre, Sermeq Kujalleq buzulundaki akış hızının yeniden artmaya başlaması, buz tabakasında çatlakların büyümesi ile kapanması arasındaki dengenin artık sona erdiğini gösteriyor.

Raporda, Grönland'ın, 1992'den bu yana deniz seviyesinin yaklaşık 14 milimetre yükselmesine neden olduğu ve 2100 yılına kadar bu yükselişe 30 santimetreye kadar katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Ayrıca, raporda, bilim insanlarının, sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla 2 santigrat derece üzerine çıkması durumunda, Grönland ve Antarktika'dan kaynaklanacak buz kayıplarının deniz seviyesini 12 ila 20 metre arasında "kalıcı olarak yükseltebileceği" uyarısında bulunduğu vurgulandı.

Araştırmada elde edilen bulguların, Grönland Buz Tabakası'nın gelecekteki davranışlarına yönelik tahminlere buzul hasarlarının ve çatlakların etkisini entegre etmek için kullanılmasının ümit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Grönland Buz Tabakası'ndaki Çatlaklar Hızla Büyüyor - Son Dakika

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