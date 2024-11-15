Grossi, İran'ın Nükleer Tesislerini Ziyaret Etti

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran'daki Fordo ve Natanz nükleer tesislerini ziyaret etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, UAEA Başkanı Grossi, İran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmesinin ardından ülkenin en büyük iki uranyum zenginleştirme merkezlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kum kentindeki Fordo Şehid Alimuhammedi ve İsfahan'daki Natanz Şehid Ahmedi Ruşen nükleer tesislerini ziyaret eden Grossi'ye İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Behruz Kemalvendi ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi eşlik etti.