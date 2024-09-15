GSB Yurt Kapasitesi 987 Bine Ulaştı - Son Dakika
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GSB Yurt Kapasitesi 987 Bine Ulaştı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yurtların kapasitesinin 987 bin olduğunu ve başvuruların %91'inin yerleştirildiğini açıkladı.

15.09.2024 00:19
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GSB yurtlarının kapasitesi 987 bine ulaştı

Bakan Bak:

"Başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik"

EDİRNE - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa bağlı 856 yurtta toplam 987 bin yatak kapasitesiyle gençlerin barınma ihtiyacını karşıladıklarını ve bu dönem yapılan başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdiklerini söyledi.

Edirne'de düzenlenen Türkiye Buluşmaları programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada spor yatırımları ile gençlerin barınma ihtiyacına yönelik hizmetlere yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını ve "Milletin partisi" olduğunu belirten Bakan Bak, vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Bakanlık olarak gençlere yönelik yatırım yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bak, geleceğin teminatı olan gençlerin Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladı.

Üniversitelerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağına değinen Bak, "180 bin olan yurt kapasitesini 980 binlere taşıdık. Gençlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak devletimiz sağlıyor. Büyük bir barınma gücüne sahip Kredi Yurtlar Kurumunu yönetiyoruz" dedi.

"Yurtlarımız birçok afette milletimizin hizmetinde oldu"

Kredi Yurtlar Kurumu'nun birçok afette milletin hizmetinde olduğunun altını çizen Bak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 1,5 milyon kişinin yurtlarda misafir edildiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel GSB Yurt Kapasitesi 987 Bine Ulaştı - Son Dakika

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