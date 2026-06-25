GTB Haziran Toplantısında Tarım ve Ekonomi Konuları Ele Alındı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda küresel ve bölgesel ekonomik gelişmeler, hasat sezonu ile tarım ve ticaret sektörüne ilişkin güncel konular ele alındı.

GTB'den yapılan açıklamada, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, hububat ve pamuk üretimine yönelik değerlendirmeler, enerji ve lojistik piyasalarındaki gelişmeler ile Gaziantep ekonomisinin son durumu görüşüldü.

Toplantıda konuşan Tiryakioğlu, hasat sezonunun üreticiler, gıda arz güvenliği ve ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirterek, üreticilere verimli bir sezon diledi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise tarımsal ticaret altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek, lisanslı depoculuk, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasası ve ürün ticaretinin geliştirilmesine yönelik projelerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplantı, meclis üyelerinin sektörlere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.