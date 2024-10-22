Guangdong Dış Ticareti Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Guangdong Dış Ticareti Rekor Kırdı

Guangdong Dış Ticareti Rekor Kırdı

Guangdong eyaletinin dış ticareti, yılın ilk üç çeyreğinde 6,75 trilyon yuana yükseldi.

22.10.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GUANGZHOU, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin ekonomisinin güç merkezlerinden Guangdong eyaletinin dış ticareti, yılın ilk üç çeyreğinde yeni bir rekora imza attı. Eyaletin ithalat ve ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 6,75 trilyon yuana (yaklaşık 951 milyar ABD doları) yükseldi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne bağlı Guangdong İdaresi Müdür Yardımcısı Zhang Ke, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, eyaletin ihracatının bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artışla 4,39 trilyon yuana, ithalatının ise yüzde 15 artışla 2,36 trilyon yuana yükseldiğini belirtti.

Guangdong'un dış ticareti, ülke toplamının yüzde 20,9'unu oluştururken, ülkenin büyümesine büyük katkı sağlayan lider konumunu sürdürüyor. Eyaletin dış ticaret büyüme oranı, ulusal ortalamanın yüzde 5,8 puan üzerinde gerçekleşti.

Zhang, Guangdong'un söz konusu dönemde ulaştığı dış ticaret hacmindeki yeni tarihi zirvenin, eyaletin güçlü ekonomik direnci ile canlılığını gösterdiğini ifade etti.

Shenzhen Gümrük İdaresi'ne göre, Guangdong eyaletinde yer alan ulusal teknoloji merkezi Shenzhen, bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 artışla rekor seviyeye ulaşarak toplam 3,37 trilyon yuan dış ticaret hacmine ulaştı.

Shenzhen'in ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 2,14 trilyon yuan, ithalatı ise yüzde 23,1 artışla 1,23 trilyon yuana ulaşarak rekor kırdı.

Shenzhen'deki özel işletmeler, yılın ilk üç çeyreğinde kentin toplam dış ticaretinin yüzde 70,9'una katkıda bulunarak büyümeye en fazla desteği sağladı. Bu şirketler önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,8 artışla toplam 2,39 trilyon yuan ihracat ve ithalat gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Guangdong, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guangdong Dış Ticareti Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Guangdong Dış Ticareti Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.