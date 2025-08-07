Guangzhou'da Heyelan: 2 Ölü, 5 Kayıp

Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlarda toprak altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Guangzhou kentinin bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu.

Yetkililerin açıklamasına dayandırılan haberde heyelanlarda toplam 14 kişinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Yaralı olarak kurtarılan 7 kişinin tedavisinin sürdüğü ve kayıp 5 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.