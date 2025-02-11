Guatemala'da Otobüs Kazası: 51 Ölü

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GUATEMALA, 10 Şubat (Xinhua) -- Guatemala'nın başkenti Guatemala'da 75 kişiyi taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre El Rancho köyünden hareket eden araç, yerel saatle sabah 05.00 sularında bir arabaya çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanarak dereye düştü.

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini dile getirerek ulusal yas ilan etti.

Arevalo, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Bu trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir acıdır. Hayatını kaybedenlerin aileleri bugün bu yürek parçalayıcı haberle uyandılar. Onların acısı benim acımdır" dedi.

Arevalo, "Başkan olarak, Ulusal Ordu personelini ve Ulusal Afet Azaltma Koordinatörlüğü'nü olay yerine giderek yaralılar için özel tıbbi bakım kriterlerini etkinleştirmek üzere harekete geçme talimatı verdim" diye ekledi.