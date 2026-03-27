Gübre Bayilerine Denetim

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy'de gübre bayilerine yönelik denetim ve numune alma çalışmaları sürüyor.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gübre satış bayilerine yönelik denetim ve numune alma çalışmalarının devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, tarımsal üretimde verimliliğin korunması ve çiftçilerin güvenilir ürünlere ulaşmasının sağlanması amacıyla ilçe genelindeki gübre bayilerinde düzenli kontroller yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda bayilerin ruhsat durumları, ürünlerin etiket ve içerik bilgileri ile depolama koşullarının incelendiğini aktaran Eker, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde gübrelerden numuneler alınarak analiz için yetkili laboratuvarlara gönderildiğini ifade etti.

Eker, sahte, tağşişli veya standartlara uygun olmayan gübrelerin kullanımının önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Amacımız hem üreticimizin mağdur olmasını engellemek hem de toprak verimliliğini korumaktır." dedi.

Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Trump’ın istediği oldu Trans sporcular için olimpiyat kararı Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında geriye sadece Hande Erçel kaldı
Emirhan Topçu’ya İtalya’dan dev talip Emirhan Topçu'ya İtalya'dan dev talip

14:15
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
13:19
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
13:00
İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
12:46
Doğal gaz faturalarında yeni dönem 4 gün sonra başlıyor
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 15:12:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.