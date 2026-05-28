Gübre Çukuruna Düşen Boğa Kurtarıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde gübre çukuruna düşen boğa itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zile Ahırlar bölgesinde Bilal Aydoğdu'ya ait ahırdan bahçeye çıkan boğa, bir süre sonra gübre çukuruna düştü.
Boğayı çukurdan çıkaramayan Aydoğdu, Zile Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Ekipler, boğulmak üzere olan boğayı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Aydoğdu, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
