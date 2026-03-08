Gudu Güveci: Gümüşhane’nin Lezzet Mirası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gudu Güveci: Gümüşhane’nin Lezzet Mirası

Gudu Güveci: Gümüşhane’nin Lezzet Mirası
08.03.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane’nin geleneksel güdu güveci, kadın ustalar tarafından yapılmakta ve 200 yılı aşan bir geleneği yansıtmaktadır.

Gümüşhane mutfağının geleneksel yemeklerinden gudu güveci, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Gümüşhane mutfağının geleneksel lezzetlerinden gudu güvecinin yapımı anlatıldı.

Hem evlerde hem de restoranlarda sipariş üzerine hazırlanan yemek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2021'de coğrafi işaretle tescillendi.

Dağlardan toplanan birkaç toprak türünün karıştırılmasıyla hazırlanan çamur, kadın ustaların elinde güveç şeklini alıyor. Ardından tandırda pişirilen güveç, süt ile yıkanmasının ardından güneşte kurumaya bırakılıyor.

Yüksek ısıya dayanıklı yapısı sayesinde yemeklerin aromasını ve doğal tadını koruyan güveçte yapılan et, tavuk ve sebze yemeklerinde özgün bir lezzet oluşuyor.

Kentte uzun yıllardır güveç satışı yapan esnaf Ersin Gür, AA muhabirine, güvecin yaş, killi ve kırmızı toprakların birleştirilmesiyle üretildiğini söyledi.

Güvecin yapımında sadece kadın ustaların çalıştığını belirten Gür, kentte yaklaşık 200 yıldır bu geleneğin yaşatıldığını dile getirdi.

Yemeğin tarifini anlatan aşçı Turan Şimşek ise güveçte pişirme süresinin yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyledi.

Güveçte yapılan yemeklerde farklı bir aroma oluştuğunu vurgulayan Şimşek, "Güveçte dana kuşbaşı, domates, patates, soğan, patlıcan, sarımsak, biber, salça, baharatlarımız var. İçine olmazsa olmaz giren lezzetlerden bir tanesi kuyruk yağıdır ve en son dibine de kuzunun döşünden ekleyeceğiz." diye konuştu.

Güveç yapımı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler: (4 kişilik)

600-700 gram kuşbaşı dana eti (tercihen dana but)1 adet büyük boy patates 1 adet patlıcan 1 adet büyük boy soğan3-5 diş sarımsak1 avuç kuyruk yağıGüvecin dibi için birkaç parça kuzu döşü1 tatlı kaşığı tuz1 tatlı kaşığı karabiber1 tatlı kaşığı pul biber1 bardak su1 yemek kaşığı tereyağıBir miktar ayçiçeği yağı ve salçaYapılışı:

1. Patates ve patlıcan iri iri doğranır.

2. Doğranmış soğan, biber ve sarımsaklar karışıma eklenir.

3. Tüm sebzeler bir kapta baharat ve tuzla harmanlanır.

4. Güvecin dibine yanmaması için kuzu döşü yerleştirilir.

5. İlk sebze katmanı döşenir, üzerine dana kuşbaşı eklenir.

6. Bir kat daha sebze yerleştirilir ve en üst sıraya doğranmış domatesler dizilir.

7. Tereyağı üzerinde gezdirilir.

8. Salça, bir bardak su ve ayçiçeği yağı karıştırılıp sos hazırlanır ve güvecin üzerine dökülür.

9. Fırına konulan güveç, yaklaşık 5 saat kısık ateşte yavaş yavaş pişirilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Gümüşhane, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gudu Güveci: Gümüşhane’nin Lezzet Mirası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:14:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Gudu Güveci: Gümüşhane’nin Lezzet Mirası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.