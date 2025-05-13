Güdül Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Güdül Belediyesi ilçede altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Çağa Mahallesi'nde kanalizasyon ve altyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti.

Doğanay, "Söz verdiğimiz gibi bir bir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçek anlamda, Başkente ve Güdül'e yakışır köyler ortaya çıkarmanın çabasındayız." dedi.

Belediye olarak çalışmaların Kamanlar Mahallesi'nde köy konağı çevre düzenlemesiyle devam ettiğini aktaran Doğanay, "Ayrıca tarihi İnönü mağaralar bölgesinden geçen Kirmir Çayı üzerinde düzenleme çalışmaları başlattık. Bu bölgede insanların gidebileceği, gezebileceği, oturabileceği alanları ortaya koyacağız. Çevre düzenlemesine çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.