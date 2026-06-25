Güdül Belediyesi'nden Arıcılara Destek - Son Dakika
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Güdül Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Güdül Belediyesi\'nden Arıcılara Destek
25.06.2026 17:34
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Güdül Belediyesi, 44 arıcıya yem desteği sağlayarak arıcılığı yaygınlaştırmak için çalışıyor.

Güdül Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının destekleriyle ilçede arıcıların desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, üretenin ve üreticinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ilçede 44 arı yetiştiricisine yem desteğinde bulunduklarını dile getiren Doğanay, "Üreten, alın teri döken tüm yetiştiricilerimize bereketli ve verimli sezon diliyorum. Güdül'de arıcılığın daha da yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Avcılar kursa katıldı

Beypazarı İlçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Doğa Koruma Beypazarı Şefliği ortaklığında avcı eğitim kursu düzenlendi.

14 kişinin katıldığı eğitimde avcılıkla ilgili çeşitli konularda bilgi verildi.

Kursun ardından yapılan sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Beypazarı'nda yaz Kur'an kursu düzenlenecek

Beypazarı Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz dönemi Kur'an kursunun 6 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik yarım gün ve tam gün olmak üzere farklı eğitim programlarının uygulanacağını belirterek, kursların 14 Ağustos'ta sona ereceğini kaydetti.

Beypazarı'nda tayin olan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

Beypazarı'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen 4 hakim ve 2 savcılar için veda programı düzenlendi.

Taşmektep'te düzenlenen veda programına, Kaymakam Ünal Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin ve Belediye Başkan Yardımcısı Aytekin Tiftikci katıldı.

Programda, protokol üyeleri tayin olan hakim ve savcılara plaket ve hediye takdim ederek, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Güdül'de öğretmenlere başarı belgesi verildi

Güdül'de özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Kaymakam Naim Akar, kaymakamlık makamında düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Akar, eğitime verdikleri önemden bahsetti.

Öğretmenlere teşekkür eden Akar, başarı belgelerini takdim etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güdül Belediyesi'nden Arıcılara Destek - Son Dakika

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