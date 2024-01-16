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Güdül Belediyesi Öğrencilere Eğitim Seti Desteği Sağladı - Son Dakika
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Güdül Belediyesi Öğrencilere Eğitim Seti Desteği Sağladı

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek, gençlere yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirtti. Yalçın, öğrencilere eğitim seti yardımında bulunarak, gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Güdül Belediyesi Öğrencilere Eğitim Seti Desteği Sağladı
16.01.2024 - 14:47,
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Güdül Belediyesince öğrencilere eğitim seti desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Yalçın, geleceğin teminatı gençlere yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

Gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla öğrencilere eğitim seti yardımında bulunduklarını ifade eden Yalçın, "Gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlanmaları için seçilmiş kitaplar, bilgi birikimini artırmaya ve geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemeye yardımcı olacak kitaplar hediye ettik." dedi.

Kaynak: AA
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Anadolu Lisesi, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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