Güdül Belediyesi Öğrencilere Eğitim Seti Desteği Sağladı

Güdül Belediyesince öğrencilere eğitim seti desteği sağlandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Safiye Akdede Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Yalçın, geleceğin teminatı gençlere yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

Gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla öğrencilere eğitim seti yardımında bulunduklarını ifade eden Yalçın, "Gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlanmaları için seçilmiş kitaplar, bilgi birikimini artırmaya ve geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemeye yardımcı olacak kitaplar hediye ettik." dedi.