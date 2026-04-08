Güdül Kaymakamı Naim Akar, şehit kabrini ziyaret etti

Güdül Kaymakamı Naim Akar, şehit polis memuru Dursun Candan'ın mezarını ziyaret etti.

Kaymakam Akar, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında 1979'da Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Dursun Candan'ın kabrinde dua etti.

Akar, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Akar'a programında İlçe Jandarma Komutanı Bülent Koç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Anıl Öztürk ve şehidin ailesi eşlik etti.