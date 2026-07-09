Guigang'ta Sel Yardımları

GUİGANG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guigang kentindeki geçici bir barınma merkezinde selden etkilenen sakinlere dağıtılan yardım malzemeleri, 8 Temmuz 2026.
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guigang kentinde, selden etkilenen bölge sakinleri için 18 geçici yerleşim alanı kuruldu. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)
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