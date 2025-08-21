NANNİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Guilin kentinde bulunan bir şirketin atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Lingui Bölgesi Acil Durum Yönetim Bürosu'nun verdiği bilgilere perşembe günü sabah saat 5.40 sularında yaşanan patlamada 3 kişi ağır yararlanırken, hafif yaralanan 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.
Acil müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, yaralıların tıbbi müdahalesinin ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Guilin'deki Patlamada 1 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
