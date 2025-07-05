Guizhou'da Küresel Ekoloji Forumu Başladı

GUİYANG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in ekolojik uygarlık alanındaki tek ulusal düzeydeki uluslararası forumu olan 2025 Küresel Guiyang Ekoloji Forumu cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da başladı.

"İnsan ve doğa arasında uyumlu bir birliktelik, yeşil dönüşüm için küresel işbirliğine dayalı kalkınma" temasıyla düzenlenen bu yılki etkinliğe yaklaşık 800 katılımcı iştirak etti. Forum kapsamında sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevresel yönetişim gibi temel başlıkları kapsayan 20 alt forum düzenlenecek.

İki gün sürecek etkinlik boyunca, yeni enerji ve katı atık arıtımı gibi alanlarda geliştirilen son çevre dostu teknolojiler ve ürünler sergilenip tanıtılacak.

Açılış töreninde konuşan Solomon Adaları Ulusal Parlamentosu Başkan Yardımcısı Morris Toiraena, forumun uluslararası yeşil işbirliğini teşvik etmedeki rolüne övgüde bulundu.

Toiraena, "Çin'in ileri görüşlü yaklaşım, politika ve eylemleriyle uyumlu olan bu forumun, ekolojik uygarlığa olan kalıcı bağlılığı hepimiz için ilham verici bir örnek teşkil ediyor" dedi.

2009'daki başlangıcından bu yana 12 oturumu başarıyla gerçekleştiren forum, bugün hem Çin'in ekolojik uygarlık alanındaki ilerlemesini sergilemek için önemli bir platform hem de uluslararası etkileşim ve işbirliğini teşvik eden kültürel bir köprü görevi görüyor.