Guizhou Huangping'de Lusheng Festivali'nde Miao ve Dong toplulukları dans etti

Guizhou Huangping'de Lusheng Festivali'nde Miao ve Dong toplulukları dans ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesinde 5 Kasım 2026'da geleneksel Lusheng Festivali kapsamında Lusheng dansı yapanlar görüntülendi. Festival ağırlıklı olarak Miao ve Dong etnik grupları tarafından kutlanıyor.
HUANGPİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Huangping ilçesinde, geleneksel Lusheng Festivali kapsamında Lusheng dansı yapan insanlar görülüyor, 5 Kasım 2026.
Lusheng Festivali, ağırlıklı olarak Miao ve Dong etnik grupları tarafından kutlanıyor. (Fotoğraf: Zhang Ping/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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