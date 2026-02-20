Gülbahar Hatun Anıldı

Trabzon'da, Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun, dualarla anıldı.

Ortahisar ilçesindeki Gülbahar Hatun Cami avlusundaki türbede, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Trabzon Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Feride Öztürk, yaptığı açıklamada, çok önemli bir yere sahip olan sadaka-i cariye ve vakıf kültürünü yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Öztürk, bu kültürün Trabzon'daki en güzide örneklerinden biri olan Gülbahar Hatun'u ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Gülbahar Hatun, bizlere Yavuz Sultan Selim'in emanetidir. Yavuz Sultan Selim, bu şehirde 23 yıl valilik yapmış, ardından Osmanlı padişahı olmuş önemli bir devlet adamıdır." dedi.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde türbenin bulunduğu alanda yolculara, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine günde iki öğün yemek verilen bir aşevi bulunduğunu dile getiren Öztürk, Gülbahar Hatun'un yalnızca tarihi bir şahsiyet değil, aynı zamanda bir iyilik sembolü olduğunu belirtti.

Öztürk, türbenin ramazan boyunca cuma günleri 10.30'dan öğle namazına kadar ziyarete açık olacağını sözlerine ekledi.

Programa, İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz ile Trabzon Kent Konseyi üyeleri katıldı.