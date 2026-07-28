Gülben Ergen'den AHBAP Derneği Açıklaması - Son Dakika
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Gülben Ergen'den AHBAP Derneği Açıklaması

Gülben Ergen\'den AHBAP Derneği Açıklaması
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Gülben Ergen, AHBAP Derneği'ne yardım göndermesine rağmen bağışların amacına uygun kullanılmadığını belirtti.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Ergen'in ifadesinde, " Yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gülben Ergen sabah saatlerinde avukatıyla geldiği İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Ergen'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'DEPREM ÖNCESİNDE HERHANGİ BİR TANIŞIKLIĞIMIZ YOKTU'

Gülben Ergen ifadesinde, "Bana sormuş olduğunuz Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur isimli şahıslarla deprem öncesinde herhangi bir tanışıklığımız yoktur. Ben Haluk Levent ile ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde yapılan ücretsiz bir konser vesilesiyle görüştüm. Bunun dışında kendisiyle herhangi bir görüşmem veya samimiyetim bulunmamaktadır. Oğuzhan Uğur isimli yayıncıyla deprem süreci sonrasında kadına şiddet ve çocuk istismarı konulu bir programın konuğu olarak görüştüm. Kendisiyle bunun dışında herhangi bir tanışıklığım veya samimiyetim bulunmamaktadır" dedi.

'AHBAP DERNEĞİ'NE ÖZEL OLARAK BİR YÖNLENDİRMEM OLMADI'

Ergen, " 'Ben Çocuklar Gülsün Diye Derneği' nin Başkanı ve kurucusuyum. Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi sürecinde İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olurlarıyla deprem bölgesinde 11 ilde 17 okul inşaatı yaptım. Yine deprem sürecinde AFAD, KIZILAY gibi devlet kurumları ile Ahbap Derneği'ne kendi kişisel hesabımdan çeşitli miktarlarda yardım gönderdim. Ben deprem sürecinde de AFAD'ın yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ilinde yaklaşık 1,5 ay kadar kaldım. Bu süre zarfında kullanımımda bulunan sosyal medya uygulamalarında bütün kurum ve kuruluşları etiketlemek suretiyle yardım kampanyasına destek olmak istedim. Ahbap Derneği'ne özel olarak bir yönlendirmem olmadı. Ben tüm kuruluşları yaptığım paylaşımlarda etiketliyordum. Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in deprem sürecinde toplanan yardımlar üzerinde nasıl bir tasarrufta bulundukları hususunda kamuoyuna yansıyan soruşturma süreci öncesinde herhangi bir bilgiye sahip değildim. Kendim Ahbap Derneği'ne gönderdiğim meblağlar sebebiyle Ahbap Derneği'ne kişisel olarak herhangi bir sorguda bulunmadım. Bu hususta denetim de yapmadım. Bu hususta herhangi bir araştırmam da olmadı. Ülkemizde yaşanan deprem sebebiyle yapılan yardım çağrılarında ben devlet kurumlarını eleştirir mahiyette herhangi bir paylaşımda bulunmadım" ifadelerini kullandı.

'ÜZGÜN VE MAĞDURUM'

Ergen'in ifadesinin devamında, "Ben deprem sürecinde AFAD koordinesinde yardım faaliyetinde bulundum. Toplanan yardımlar hususunda benim de vatandaş olarak yapmış olduğum yardımların amacı dışında kullanıldığı hususunda kendimi vicdanen rahatsız ve mağdur hissediyorum. Bu hususta şikayet hakkımı da saklı tutmak istiyorum. Haluk Levent ile deprem sürecinden sonra yapılan konserlerin Haluk Levent'in popüleritesini artırdığını düşünmüyorum. Kendisi yapmış olduğu iş ve kampanyalar sayesinde zaten tanınırdı. Biz yapılan Gazze konserinden herhangi bir ücret almadık. Toplanan konser ücretleri Gazze bölgesine yardım olarak gidecekti.Toplanan yardımların akıbetiyle ilgili de herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ben birtakım kamuoyuna mal olmuş insanların canlı yayınlarda deprem bölgesine telefonla ya da canlı yayın suretiyle bağış toplama kampanyasına dahil olmadım. Dahil olmuş olsaydım bu hususta bir özür beyan edebilirdim ancak şuan yaptığım yardımlar sebebiyle üzgün ve mağdurum. Biraz önce ifademde belirttiğim konser de Gazze Yardım konseriydi. Bunun da deprem sürecinde yapılan yardım kampanyasıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Benim anlattıklarım ve yaşadıklarım dikkate alındığında Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in yardım kampanyasına herhangi bir dahilim bulunmamaktadır" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gülben Ergen'den AHBAP Derneği Açıklaması - Son Dakika

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