Güler'den Ordu Üniversitesi Ziyareti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Güler, Rektör Prof. Dr. Orhan Baş ile Güzel Sanatlar ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde akademik personelle bir araya geldi.

Güler, üniversite ile şehrin daha güçlü şekilde iş birliği yapabileceğini belirterek, hayata geçirilecek projelerle üniversite ve şehir arasında hem sanat hem de gönül köprüleri kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Baş da Ordu Üniversitesi'nin şehre her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Ziyarette, yapılabilecek ortak projeler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.