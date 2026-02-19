Güler, NATO Komutanı Grynkewich ile Görüştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.