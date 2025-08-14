Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.
Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Bak Milli Savunma Bakanlığı'nda Buluştu - Son Dakika
