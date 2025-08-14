Güler ve Bak Milli Savunma Bakanlığı\'nda Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi.

Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.