Güler ve Suudi Bakan Arasında Görüşme

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.