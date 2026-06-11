(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, bugün Bakanlıkta gerçekleştirildi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Güler ve Umerov, Savunma Görüşmesi Yıldızında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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