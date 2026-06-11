Güler ve Umerov, Savunma Görüşmesi Yıldızında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Güler ve Umerov, Savunma Görüşmesi Yıldızında Bir Araya Geldi

11.06.2026 22:19
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Yaşar Güler ve Rüstem Umerov, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, bugün Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Yaşar Güler, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güler ve Umerov, Savunma Görüşmesi Yıldızında Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Gezer Özlem Gezer:
    Güzel bir adım ama eğitim ve farkındalık çalışmaları da yapılması lazım. Diplomasi önemli tabi. İnsanlar bu konuları daha iyi anlasa belki daha uzun vadeli sonuçlar elde edebiliriz. 0 0 Yanıtla
  • Duran Demirci Duran Demirci:
    bu tür görüşmelerin sonuçları merak ediliyor ama çoğu zaman duyuru yapılıp içerik boş kalıyo daha somut bilgiler paylaşılsa iyi olur aslında her iki ülkeye de yarar olabilir böyle samimi diyaloglar 0 0 Yanıtla
  • Gülşah Yılmaz Gülşah Yılmaz:
    yine böyle haberler yayınlanıyo ama detaylar nerede yani ne konuştular bunu bilemeyiz ki 0 0 Yanıtla
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