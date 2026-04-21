Gülistan Doku Cinayeti: İkinci Dalga Operasyonu Bekleniyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Ali Çimen, Gülistan Doku'nun cinayeti soruşturmasında ikinci dalga operasyonun beklendiğini açıkladı.

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, genç kızın öldürülmesine ilişkin soruşturmada "ikinci dalga operasyonu da beklediğini" bildirerek, "Çünkü dosyada tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi" dedi.

Çimen, Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasının ardından Erzurum Adliyesi'nin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, "birinci dalga operasyonun" tamamlandığını söyleyen Çimen, 12 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 1 şüphelinin ise firari olduğunu belirtti.

Dosyada kamuoyunun adalet duygusunu inciten pratiklerin gerçekleştiğini ifade eden Çimen, son operasyonla adalete inancın pekiştiğini söyledi.

Çimen, "Yeni gözaltılar olabilir mi?" sorusu üzerine, "şüphelilerin ifadelerinde bazı kişileri işaret ettiğini" belirterek, "Dönemin orada görev yapan kolluk amirlerinin sorumluluğu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle onların da dosyaya dahil olması lazım. İkinci dalga operasyon da bekliyoruz. Çünkü dosyada tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu nedenle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın dönemi hariç, diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şüphe altındalar. Yargılanıp, aklanmaları gerekir" dedi.

Başsavcılığın soruşturma sonucunda Doku ailesine kızlarının akıbetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inandığını aktaran Çimen, "Sabırlı olalım, soruşturma sürüyor" diye konuştu.

Gülistan Doku'nun cinsel saldırıya uğradığını, direndiği için saldırıya uğradığını, yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını anlatan Çimen, 6284 sayılı yasa gereği dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi failleri serbest bıraktığını ifade etti.

Çimen, şöyle konuştu:

"Koruma tedbiri vermiyor, dolayısıyla sonrasında fail eksik kalan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'nun yaşamını yitirmesine neden oluyor. Burada müşterek faillik kapsamında Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve nettir. İnsan öldürme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Faillerin bu dosyaya hazırlandığı görülüyor. Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar. Altaş ailesini kendilerine kurban seçebilirler, Gökhan yine öyle."

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişi arasında eski polis memuru Gökhan Ertok da bulunuyor. Bazı ifadelerde Tuncay Sonel'in, genç kızın ailesinden edindiği SIM kartı koruması aracılığıyla Ertok'a gönderdiği yer almıştı.

Kaynak: ANKA

Gülistan Doku, Ali Çimen, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:14
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
22:52
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
22:02
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
21:37
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
21:18
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 23:23:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gülistan Doku Cinayeti: İkinci Dalga Operasyonu Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.