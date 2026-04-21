Gülistan Doku Cinayeti: İkinci Dalga Operasyonu Bekleniyor

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) - Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, genç kızın öldürülmesine ilişkin soruşturmada "ikinci dalga operasyonu da beklediğini" bildirerek, "Çünkü dosyada tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi" dedi.

Çimen, Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanmasının ardından Erzurum Adliyesi'nin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, "birinci dalga operasyonun" tamamlandığını söyleyen Çimen, 12 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin adli kontrolle serbest bırakıldığını, 1 şüphelinin ise firari olduğunu belirtti.

Dosyada kamuoyunun adalet duygusunu inciten pratiklerin gerçekleştiğini ifade eden Çimen, son operasyonla adalete inancın pekiştiğini söyledi.

Çimen, "Yeni gözaltılar olabilir mi?" sorusu üzerine, "şüphelilerin ifadelerinde bazı kişileri işaret ettiğini" belirterek, "Dönemin orada görev yapan kolluk amirlerinin sorumluluğu olduğu söyleniyor. Bu yönüyle onların da dosyaya dahil olması lazım. İkinci dalga operasyon da bekliyoruz. Çünkü dosyada tutulan tutanakların tamamı düzmeceydi. Bu nedenle Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Hanım'ın dönemi hariç, diğer dönemde görev yapmış tüm soruşturmacılar şüphe altındalar. Yargılanıp, aklanmaları gerekir" dedi.

Başsavcılığın soruşturma sonucunda Doku ailesine kızlarının akıbetiyle ilgili tatmin edici bir bilgi vereceğine inandığını aktaran Çimen, "Sabırlı olalım, soruşturma sürüyor" diye konuştu.

Gülistan Doku'nun cinsel saldırıya uğradığını, direndiği için saldırıya uğradığını, yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını anlatan Çimen, 6284 sayılı yasa gereği dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruma yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi failleri serbest bıraktığını ifade etti.

Çimen, şöyle konuştu:

"Koruma tedbiri vermiyor, dolayısıyla sonrasında fail eksik kalan eylemini tamamlamak suretiyle Gülistan Doku'nun yaşamını yitirmesine neden oluyor. Burada müşterek faillik kapsamında Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve nettir. İnsan öldürme yönünden de onun tutuklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Faillerin bu dosyaya hazırlandığı görülüyor. Kendilerine bir kurban da yaratmak istiyorlar. Altaş ailesini kendilerine kurban seçebilirler, Gökhan yine öyle."

Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişi arasında eski polis memuru Gökhan Ertok da bulunuyor. Bazı ifadelerde Tuncay Sonel'in, genç kızın ailesinden edindiği SIM kartı koruması aracılığıyla Ertok'a gönderdiği yer almıştı.