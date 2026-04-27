Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülistan Doku Davası: Deliller ve Şüpheli Gelişmeler

27.04.2026 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından ortaya çıkan deliller, SIM kart skandalı, hastane kayıtlarının silinmesi ve valinin rolü gibi çarpıcı detaylarıyla dava dosyasında sıralanıyor.

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kayboldu ve intihar olarak kaydedildi. Dosya yeniden açıldı ve güçlü deliller ortaya çıktı. SIM kartı, kaybolduktan sonra valiye teslim edildi, ardından Ankara'da baz verdi ve ihraç edilmiş bir polis tarafından kullanıldı. Vali, kartı kullanan kişiye toplamda 30 bin TL gönderdi. Hastane kayıtları, Gülistan adına 31 Aralık 2019'da yapılan kaydın silindiği ortaya çıktı. Gizli tanık ifadesiyle belirtilen bölgede bir çukur bulundu, ancak ceset yoktu. Gülistan'ın erkek arkadaşı, valinin isteğiyle Antalya'da beş yıldızlı otelde ücretsiz konakladı. K noktası kameraları, kayboluştan iki gün sonra değiştirildi. HTS kayıtları, valinin oğlu ve arkadaşının viyadük bölgesinde sinyal verdiğini gösteriyor. PTS kayıtlarında ise aracın Pertek'e çıkış kaydı yok, ancak şehre giriş kaydı var.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 22:19:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.