Gülistan Doku Davası: Deliller ve Şüpheli Gelişmeler

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kayboldu ve intihar olarak kaydedildi. Dosya yeniden açıldı ve güçlü deliller ortaya çıktı. SIM kartı, kaybolduktan sonra valiye teslim edildi, ardından Ankara'da baz verdi ve ihraç edilmiş bir polis tarafından kullanıldı. Vali, kartı kullanan kişiye toplamda 30 bin TL gönderdi. Hastane kayıtları, Gülistan adına 31 Aralık 2019'da yapılan kaydın silindiği ortaya çıktı. Gizli tanık ifadesiyle belirtilen bölgede bir çukur bulundu, ancak ceset yoktu. Gülistan'ın erkek arkadaşı, valinin isteğiyle Antalya'da beş yıldızlı otelde ücretsiz konakladı. K noktası kameraları, kayboluştan iki gün sonra değiştirildi. HTS kayıtları, valinin oğlu ve arkadaşının viyadük bölgesinde sinyal verdiğini gösteriyor. PTS kayıtlarında ise aracın Pertek'e çıkış kaydı yok, ancak şehre giriş kaydı var.