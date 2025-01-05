Gülistan Doku için adalet çağrısı

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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün Gülistan için adalet sağlansaydı Rojinler, Narinler yaşıyor olacaktı. Gülistan'ın, Rojin'in akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku nerede? Tam 5 yıldır bu soruyu soruyoruz. Gülistan Doku, dört bir yanı kameralarla çevrili Dersim'de kaybedildi. Gülistan'ı karanlıkta bırakanları biliyoruz, failleri tanıyoruz. Bugün Gülistan için adalet sağlansaydı Rojinler, Narinler yaşıyor olacaktı. Gülistan'ın, Rojin'in akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz."