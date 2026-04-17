Gülistan Doku'nun Kayıtları Silindi İddiası
Gülistan Doku'nun Kayıtları Silindi İddiası

17.04.2026 15:56
Gülistan Doku'nun hastaneye giriş kayıtlarının kasıtlı olarak silindiği değerlendirildi.

Gülistan Doku soruşturması dosyasına giren raporda, Gülistan Doku'nun emniyetin POLNET kayıtlarında 31 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Devlet Hastanesi'ne giriş yaptığı ancak hastane sisteminde bu kayıtların olmadığı bilgisi yer aldı. Aynı sistemde diğer tarihlere ait verilerin bulunmasına rağmen sadece o güne ait kayıtların eksik olmasının olağan bir durum olmadığı, yapılan incelemelerde, bu durumun teknik arızadan ziyade 'seçici silme' ihtimalini güçlendirdiği değerlendirildi. Raporda, söz konusu verilerin kasıtlı ve yetkisiz müdahaleyle silinmiş olabileceği ifade edildi.

'KASITLI OLARAK SİLİNDİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR'

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"31.12.2019 tarihinde Gülistan Doku isimli hasta da dahil olmak üzere hiçbir hastaya ait log bilgisi sistemde mevcut değildir. Özetle; yapılan teknik değerlendirme neticesinde, 31.12.2019 tarihinden öncesi ve sonrasında sistemde log kayıtlarının mevcut olduğu, ancak yalnızca 31.12.2019 tarihinde hiçbir kullanıcıya ve hastaya ait log bilgisinin yer almadığı tespit edilmiştir. Gülistan Doku isimli hastaya ait 31.12.2019 tarihli hastane kaydının bulunduğuna dair ekte firmamıza gönderilen POLNET çıktısı ve tutanak bulunmasına rağmen yapılan araştırmalar sonucunda bu bilgilere şu an itibarıyla ulaşılamadığının anlaşıldığı, bunun sebebinin ne olduğunun araştırılarak bildirilmesi talep edilmektedir. Sistem üzerinde 31.12.2019 tarihinden öncesine ve sonrasına ait log kayıtları bulunmasına rağmen, yalnızca 31.12.2019 tarihine ait hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Gülistan Doku'nun muayeneye geldiği günlere ilişkin hiçbir log kaydı bulunmamaktadır. Şöyle ki; aynı gün hastaneye başvuru yapan bazı kişilerin vizit kayıtları mevcut olmasına rağmen, bu vizitlere ait log verisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte hastalardan 635'inin daha sonraki tarihlerde sistemde log oluşturdukları tespit edilmiştir. Örneğin, bir hastaya ait 31.12.2019 tarihli vizit kaydı sistemde mevcutken, aynı hastanın 01.01.2020 tarihli tedavi sürecine dair log kayıtları bulunmaktadır. Hal böyle iken yukarıda da ifade etmiş olduğumuz üzere ilgili tarihe ilişkin kayıtların kasıtlı olarak silinmiş olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Sonuç olarak 31.12.2019 tarihine ait sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilmemekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır.ö

Kaynak: DHA

