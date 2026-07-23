Gülistan Doku Soruşturmasında 2 Gözaltı

1) GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA ANKARA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (2)

TUNCELİ'DE 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülistan Doku soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı O.Y., güvenlik korucusu F.Ö., eski güvenlik korucubaşı Y.A. ve bilişim firması sahibi M.A.'nın işlemleri Tunceli'de yapılacak.

JASAT tarafından ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden iş insanı O.Y. ile güvenlik korucusu F.Ö., sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, dosyada tutuklu bulunan ve Gülistan'ın sim kartında işlem yapan Gökhan Ertok'un patronu M.A. ve eski güvenlik korucusu Y.A.'nın jandarmadaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.