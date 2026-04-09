Güllük'te Su Hizmetleri MUSKİ'ye Devredildi

Milas Güllük Mahallesi'nde su ve kanalizasyon hizmetlerinin özelleştirilmesiyle ilgili 2005 yılında imzalanan altyapı işletme imtiyaz sözleşmesi, Türkiye'de bu alandaki ilk ve tek örnek olarak biliniyordu. Ancak, suyun tonunun 100 liranın üzerinde olması, su kesintileri ve altyapı sorunları vatandaşların tepkisine yol açtı. Bölge halkının MUSKİ ve CİMER'e yoğun şikayetleri sonucu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla bir devir komisyonu kuruldu.

Yapılan teknik ve mali incelemelerin ardından, borç ve yükümlülükler düşüldükten sonra 187 milyon TL karşılığında hizmetlerin MUSKİ'ye devri konusunda anlaşmaya varıldı. 1 Nisan 2026 itibarıyla özel şirketin imtiyaz sözleşmesi sona erdirildi ve Güllük, Kıyıkışlacık'ın bir bölümü ile Zeytinlikuyu Mahallesi'nde su ve kanalizasyon hizmetlerinde tek yetkili kurum MUSKİ oldu. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle devir gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, törende yaptığı konuşmada, bu özelleştirmenin Türkiye'de ilk ve tek örnek olduğunu, ancak yaygınlaştırılmadığını belirtti. Vatandaşların MUSKİ'nin tarifelerinin yaklaşık iki katı ödemek zorunda kaldığını ifade eden Aras, devir sonrası aynı tarifelerin uygulanacağını ve yatırım eksikliklerinin tamamlanacağını söyledi. Ayrıca, özel şirkette çalışan yaklaşık 50 kişinin MUSKİ çatısı altında istihdam edileceğini vurguladı. Bu devirle, yıllardır süren yüksek su ücretleri sorununun çözüme kavuştuğu bildirildi.