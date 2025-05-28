Gülnar'da Kermes Geleneği: Hafızlık Kursu İçin Destek

Mersin'in Gülnar ilçesinde, yapımı süren Hafızlık Kur'an Kursu yararına kermes gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce, Ayvalı Mahallesi'nde yapımı devam eden kurs inşaatına destek amacıyla Gülnar Pazar Alanı'nda kermes düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Sain'in de konuşma yaptığı kermese, Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Denk ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından yöresel lezzetler ve el emeği ürünlerin satıldığı kermesi gezip alışveriş yaptı.