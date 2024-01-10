Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Karaca, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında" başlıklı fotoğrafına oy veren Karaca, "Çevre ve Yaşam"da Sidar Can Eren'in "Yoldaş", "Spor" kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "Gölge süvari" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Karaca, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş Sevinci", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" fotoğraflarına oy verdi.
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