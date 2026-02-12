Gülşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gülşehir İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.O'nun yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce belirlenen adrese narkotik köpeği eşliğinde düzenlenen operasyonda, 186,8 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.O, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.