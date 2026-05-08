Gülsoy'dan Anneler Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy, mesajında, anneliğin medeniyetin ve insani değerlerin temel taşı olduğunu belirtti.

Annelik duygusunun temiz ve karşılıksız bir duygu olduğuna değinen Gülsoy, şunları kaydetti:

"İnsanlığın varoluşundan bu yana, tüm yüce değerlerin merkezinde annelerimiz vardır. Bizim için anne, sadece bizi büyüten kişi değil, aynı zamanda hayata hazırlayan ilk öğretmen, sığındığımız ilk mektep ve en büyük direnç kaynağımızdır. En zor anlarımızda varlıklarından güç aldığımız annelerimizin rızasını kazanmak, cennete giden yolun anahtarıdır. Annelerimiz bugün sanayiden ticarete, eğitimden sağlığa kadar her sektörde alın teri dökmekte hem ailesinin hem de ülkesinin ekonomisine büyük katkılar sunmaktadır. Kadın girişimcilerimizin ve çalışan annelerimizin başarısı, Türkiye'nin ikinci yüzyılındaki hedeflerine ulaşmasında en büyük teminattır. Bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen annelerimize selam ve sevgilerimi iletiyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum."