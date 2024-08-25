Gültepe Rumeli Şenliği 27 Ağustos\'ta yapılacak

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği ve geleneksel hale gelen Gültepe Rumeli Şenliği'nin 17'incisi bu yıl 27 Ağustos'ta yapılacak.

Konak Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gültepe Rumeli Şenliği, bu yıl 17. kez coşkuyla kutlanacak. Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen ve Çamdibi Halkoyunları Topluluğu ile Mlada Düşler Atölyesi'nin de destek verdiği şenlikte Balkan ve Rumeli ezgileriyle dolu bir gece yaşanacak. 27 Ağustos Salı akşamı saat 20.30'da Turgut Reis İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşecek Gültepe Rumeli Şenliği, İzmir'in farklı semtlerinde yaşayan Balkan ve Rumeli göçmenleri ile semt sakinlerini bir araya getirecek.

Sahnede Balkan rüzgarları esecek

Birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak şenlikte Rumeli ve Balkan ezgilerinin yanı sıra defile ve dans gösterileri de yer alacak. Gelenekselleşen gecede, Balkan müzik grubu Sakoband eşliğinde Sevim Kahya ve hareketli Rumeli şarkılarıyla Halil Eser sahne alacak. Rumeli ezgileri eşliğinde Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu dans gösterisiyle misafirlere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanırken, Balkan kıyafetlerini modern çizgilerle günümüze uyarlayan Mlada Düşler Atölyesi ise mini bir defile ile geceye renk katacak.

Başkan Mutlu'dan İzmirlilere davet

Balkan rüzgarlarının eseceği özel geceye tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bu yıl 17'ncisini gerçekleştireceğimiz Gültepe Rumeli Şenliği'mizde komşularımızla bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Birbirinden renkli etkinliklerle Konak'ta Balkan rüzgarlarının eseceği bu özel günde tüm İzmirlileri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Türküler ve halaylar eşliğinde unutulmaz anların yaşanacağı dostluk gecemize herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.