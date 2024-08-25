Gültepe Rumeli Şenliği 27 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gültepe Rumeli Şenliği 27 Ağustos'ta yapılacak

Gültepe Rumeli Şenliği 27 Ağustos\'ta yapılacak

Konak Belediyesi'nin Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği Gültepe Rumeli Şenliği, 27 Ağustos'ta gerçekleşecek. Balkan ve Rumeli ezgileriyle dolu bir gece yaşanacak olan şenlikte defile ve dans gösterileri de yer alacak.

25.08.2024 11:35  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlediği ve geleneksel hale gelen Gültepe Rumeli Şenliği'nin 17'incisi bu yıl 27 Ağustos'ta yapılacak.

Konak Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gültepe Rumeli Şenliği, bu yıl 17. kez coşkuyla kutlanacak. Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte düzenlenen ve Çamdibi Halkoyunları Topluluğu ile Mlada Düşler Atölyesi'nin de destek verdiği şenlikte Balkan ve Rumeli ezgileriyle dolu bir gece yaşanacak. 27 Ağustos Salı akşamı saat 20.30'da Turgut Reis İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşecek Gültepe Rumeli Şenliği, İzmir'in farklı semtlerinde yaşayan Balkan ve Rumeli göçmenleri ile semt sakinlerini bir araya getirecek.

Sahnede Balkan rüzgarları esecek

Birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak şenlikte Rumeli ve Balkan ezgilerinin yanı sıra defile ve dans gösterileri de yer alacak. Gelenekselleşen gecede, Balkan müzik grubu Sakoband eşliğinde Sevim Kahya ve hareketli Rumeli şarkılarıyla Halil Eser sahne alacak. Rumeli ezgileri eşliğinde Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu dans gösterisiyle misafirlere unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanırken, Balkan kıyafetlerini modern çizgilerle günümüze uyarlayan Mlada Düşler Atölyesi ise mini bir defile ile geceye renk katacak.

Başkan Mutlu'dan İzmirlilere davet

Balkan rüzgarlarının eseceği özel geceye tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bu yıl 17'ncisini gerçekleştireceğimiz Gültepe Rumeli Şenliği'mizde komşularımızla bir araya gelecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Birbirinden renkli etkinliklerle Konak'ta Balkan rüzgarlarının eseceği bu özel günde tüm İzmirlileri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Türküler ve halaylar eşliğinde unutulmaz anların yaşanacağı dostluk gecemize herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Makedonya, Rumeli, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gültepe Rumeli Şenliği 27 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:11:59. #1.13#
SON DAKİKA: Gültepe Rumeli Şenliği 27 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement